اليونان: العثور على مقبرتين ملكيتين عمرهما 3500 عام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثر علماء آثار، أمس الثلاثاء، على مقبرتين ملكيتين، تعودان إلى الحاضرة المينوسية، إحدى أقدم حضارات اليونان وأوروبا عموما وتعود إلى العصر البرونزي.

وقدّر العلماء الأميركيون، أن المقبرتين الأثريتين تبلغان من العمر أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة عام، وتتواجدان في من منطقة بيلوبونيس جنوبي البلاد.

وقال بيان وزاري إن سقفي المقبرتين على شكل قباب قرب قصر بيلوس الذي ينتمي إلى العصر البرونزي وكانا قد انهارا خلال عصور قديمة ما ملأ المقبرتين بكثير من الحطام والتراب لدرجة أن لصوص القبور لم يتمكنوا من الدخول ونهبهما.

ورغم ذلك، فتحت المقبرتان أكثر من مرة خلال فترة استخدامهما على مدار عدة أجيال- على خلاف مقبرة المينوسيين التي عثر عليها في الجوار عام 2015 والتي خرجت منها كنوز من الذهب والفضة والمجوهرات والدروع البرونزية التي كانت قد فنت مع رجل يفترض أنه كان أحد الحكام الأوائل لبيلوس.

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وشملت المقتنيات التي تم استخراجها من المقبرتين خاتما ذهبيا وتميمة ذهبية لإلهة مصرية قديمة تبرز الروابط التجارية والثقافية خلال العصر البرونزي.

وأشارت الوزارة إلى أن الاكتشاف له أهمية خاصة إذ ألقى الضوء على المراحل الأولى من الحضارة المينوسية في اليونان.

واستر العصر المينوسي خلال الفترة 1650- 1100 قبل الميلاد، وكان مورد الكثير من الأساطير والخرافات حول اليونان القديمة ومنها حرب طروادة.