شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مدفعية الجيش تقصف مواقع للمليشيا في المتون بالجوف والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم الأربعاء، كانون الأول 18، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي مديرية المتون بمحافظة الجوف.

Advertisements ووفق مصادر عسكرية، فقد استهدف القصف مواقع استحدثتها المليشيا المتمردة، في جبال “الربطة”، و”عمبره”، في سلسلة جبال حام شمالي مديرية المتون. ولفتت إلى أن القصف أسفر عن تكبيد مليشيا الحوثي المتمردة، خسائر في العدد والعدة

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