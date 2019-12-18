شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مجهولون يغتالون مسئولا أمنيا رفيعا في محافظة الجوف والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 اغتال مسلحون مجهولون، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، كانون الأول 17، 2019، مسئولا أمنيا رفيعا في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين على متن طقم عسكري أطلقوا النار على العقيد "علي نصر نسم" مساعد مدير أمن الجوف، وسط سوق الحزم بمحافظة الجوف، وأردوه قتيلا. Advertisements وأكدت المصادر أن الجناة لاذوا بالفرار إلى قرية معيمرة بالمتون، مسقط رأس المحافظ "أمين العكيمي" والواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية. وذكرت المصادر أن القتيل كان أحد القيادات التي تتصدى لعمليات التهريب الحوثية للمخدرات والحشيش والأسلحة

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