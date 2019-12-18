صحيفة إماراتية تتحدث عن أهمية الإعلام على الصعد كافة

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، إنه في إمارات الريادة، علمتنا القيادة الرشيدة أن أي نهضة حضارية وسمعة مرموقة لا يمكن إلا أن تقوم بتطور جميع القطاعات معاً، وهذا يستوجب أن تكون قادرة على التعامل مع متطلبات العصر ومتبصرة باحتياجات المستقبل، فلا مكان للجمود والوسائل التقليدية، بل لابد من التمتع بالمرونة اللازمة للتكيف والتعامل مع التحديات بهدف تحويلها إلى فرص كونها من أساسيات أي عملية تطويرية، وعندما يصبح الطموح الوطني أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم عبر استراتيجياتها المتبعة سواء على المدى القريب أو البعيد، فإن "التمكن" من كل ذلك يكون مضاعفاً وعلى قدر التحدي الذي تمتلك الإمارات الشجاعة لخوضه بهمة شعبها وإرادته وعزيمته التي لا تلين.



وتابعت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء من هنا تتأكد المسؤولية المضاعفة للإعلام على الصعد كافة، فهو في الأساس لم يكن تقليدياً في وطن الإنجازات، بل دائماً ما كانت قيادتنا الرشيدة تؤكد أنه شريك في مسيرة التنمية بكل ما للكلمة من معنى، ويتوجب عليه الانطلاق من هذا المبدأ في عملية التطوير والتقدم بالقطاع، والمهمة ليست عادية فهو إعلام مهني يتحمل مسؤولية وطنية كبرى تتجلى في التعريف بالدولة ونقل صورتها الحضارية إلى العالم ومواقفها ومبادئها ومثلها ومشاريعها وقيمها وخططها التي تصب في صالح الإنسان حيث يوجد، وتجربتها الفريدة التي دائماً تتميز باليد الممدودة بالخير والدعوة لينهل الجميع منها لما يقوي عملهم وخططهم واستراتيجياتهم، فضلاً عن المواقف الإنسانية المشرفة المستمدة من أصالة وطن وما يريده للبشرية جمعاء.

Advertisements

وأضافت من هنا كان إطلاق مشروع الهوية الإعلامية للدولة، بهدف نقل قصة ملاحم لا تنتهي في بناء الإنسان والإمارات، ووضع الجميع بالصورة الكاملة لوطن يسابق الزمن نحو عليائه في إنجازات لم تعرف الحدود يوماً جعلت الإمارات قبلة لجميع الهادفين للحياة الكريمة وتحقيق الأحلام ونيل شرف المشاركة في مسيرة وطن الرسالة الحضارية العالمية وما تُعد له في الطريق للمستقبل، ومن هنا أتى تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالقول: " أطلقنا مشروعاً للهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات لنقل قصتنا للعالم بشكل جديد.. الجميع جزء من نجاحنا ونريد للجميع المشاركة في اختيار أفضل تصميم يمثل قصتنا، أنتم من ستختارون الشعار المناسب الذي سيمثلنا للخمسين عاما القادمة".

وأشارت إلى أن الدعوة المفتوحة ليتشارك الجميع في نقل الصورة الحضارية، هي تأكيد على احتضان الوطن لكل مبدع وصاحب فكرة أو صوت ورأي يمكن أن يكون مشروعاً ونجاحاً ومدماكاً في عملية البناء الشامل، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالقول: " قصة نجاحنا عالمية ومسيرتنا ملهمة.. ودعوتنا لمشاركة الجميع في وضع بصمة في قصة الإمارات ..نابعة من منهجنا الأصيل في التعاون والتشارك مع الآخرين .. أدعو الجميع إلى اختيار الهوية الإعلامية لدولة الإمارات.. الشعار الذي سيكون رمزاً لدولة تسعى لأن تكون الأفضل بحلول مائة عام على إنشائها".

وأوضحت في ختام افتتاحيتها أن الدعوة التي تتيحها قيادتنا للمشاركة، هي تكريم وتشريف ووسام لكل من يحاول أن يكون من الذين يحظون بشرف التعريف بالإمارات وتحديها الأكبر لتكون دائماً وأبداً من الأفضل، ولاشك أن تصميم مرآة إعلامية مرئية مسؤولية وطنية كبرى لأنها ستعرف بحكاية وطن كل ما فيه أقرب للإعجاز من نشأته إلى انطلاقته الحضارية وما بلغه من وصول الكثير من قمم المجد التي لا يكتفي بالحفاظ عليها فقط بل بالعزيمة على تجاوز أي سقف للأحلام البشرية.. كل شيء يؤكد أن الإمارات أهل لها ومسيرتها المظفرة تختصر الكثير من قدرة البشر على فعل المستحيل وتعريف العالم به