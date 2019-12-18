صحيفة: استطاعت الإمارات التميز والتفرد في مجالات شتى

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

كتبت صحيفة خليجية، أن العطاء، الانفتاح، الابتكار، التسامح، المصداقية، التواضع والاستشراف، سبع قيم قام عليها المشروع الوطني لتصميم هوية إعلامية مرئية، منذ انطلاق مرحلته الأولى باختيار 49 مبدعاً من الإمارات لتقديم أفكارهم التي نتجت عنها ثلاثة شعارات جسدت رسالة ومبادئ ورؤية وتراث الدولة لتروي قصة الإمارات الملهمة للعالم.



وذكرت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء أن هذه القيم الجوهرية تعبر بشكل واقعي عن دولة الإمارات، وتلخص مسيرة امتدت على مدى 49 عاماً، استطاعت الدولة خلالها التميز والتفرد في مجالات شتى، وتمكنت من أن تشكل أنموذجاً دولياً في التصميم والإرادة والإبداع والإنجاز عبر مساهماتها الحضارية والإنسانية.

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وقالت إن وضع هذه الشعارات أمام الجميع في العالم، للتصويت، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، يؤكد على أن الإمارات مقبلة على مرحلة جديدة من البناء تمتد خمسين عاماً وهي متمسكة بقيمها ومبادئها، وتريد للعالم أن يشاركها قصة نجاحها التي تنظر لها شعوب العالم بكل تقدير واحترام.

وأكدت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أن قيمنا هي هويتنا، وتنبع من إيمان القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بأهمية تعميق مفاهيم الالتقاء والقبول والتفاهم والحوار والتعاون بين الدول والشعوب، ضمن منظومة القيم الإنسانية التي تتبناها الدولة بصفتها الطريق لشمولية التنمية وترسيخ الاستقرار وتعميم السلام.