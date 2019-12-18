شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 40.9° تسجل أستراليا اليوم الأعلى حرارة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت أستراليا يوما هو الأكثر ارتفاعا في درجة الحرارة على الإطلاق أمس الثلاثاء، بحسب نتائج أولية لمكتب الأرصاد الجوية.

وبلغ متوسط درجة الحرارة القصوى في جميع أنحاء البلاد 40.9 درجة مئوية، محطما بذلك رقما قياسيا سابقا بلغ 40.3 درجة تم تسجيله في يناير 2013، وفقا للمكتب.

وقالت ديانا إيدي، خبيرة الأرصاد الجوية بالمكتب، اليوم الأربعاء: "هذه الحرارة تتصاعد، حيث بلغت درجاتها أكثر من 45 درجة في معظم المناطق الداخلية في أستراليا أمس".

وتسببت موجة الحر الاستثنائية واسعة الانتشار في جعل يوم الثلاثاء أكثر الأيام سخونة في المتوسط بأستراليا، لكن من غير المرجح أن يستمر هذا الرقم القياسي لفترة طويلة.