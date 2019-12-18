شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. اعتراض 69 مهاجرا حاولوا عبور بحر المانش والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سفن دورية اعترضت نحو 69 مهاجراً ، بينهم 10 أطفال، أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي (بحر المانش).
وذكرت وكالة برس أسوسيشن البريطانية نقلا عن وزارة الداخلية أن عناصر من حرس الحدود في بريطانيا اعترضوا خمسة زوارق ما بين الساعة 12:45 صباحا بالتوقيت المحلي (جرينتش) إلى الساعة 07:45 صباحا.
وأفادت وزارة الداخلية بأن الأشخاص الـ 69 قالوا إنهم من إيران والعراق وأوزبكستان.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة الداخلية قوله إن "الأشخاص الذين يحاولون عبور القنال في قوارب صغيرة يعرضون حياتهم لخطر شديد، والمجرمون الذين يسهلون العبور لا يهتمون بالمخاطر على الحياة".
وأضاف المتحدث أن قوة الحدود تعمل عن كثب مع المسؤولين الفرنسيين "لمعالجة هذا النشاط الخطير وغير القانوني"، وأن الدوريات على الشواطئ الفرنسية تضاعفت.
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