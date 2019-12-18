"الخليج" تؤكد إصرار تركيا على إبقاء شرارات الأزمة وتعقيداتها مشتعلة في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

أنقرة طرابلس - الخليج 365

أكدت صحيفة إماراتية، إصرار تركيا على إبقاء شرارات الأزمة وتعقيداتها مشتعلة في ليبيا، فعلى الرغم من الرفض الرسمي والشعبي الواسع على تدخلها الفج في الشؤون الداخلية لليبيا، بالاتفاق الأمني والعسكري، الذي وقعته مع رئيس ما يسمى حكومة الوفاق الوطني، إلا أنها تتجاهل ذلك الرفض وتعزز حضورها بشكل أقوى من السابق، عززته بخطوتها الأخيرة بإحالة الاتفاق إلى البرلمان للمصادقة عليه.

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وذكرت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365" - أنه بهذا الاتفاق تشرع الأبواب أمام حضور عسكري تركي كامل، ومعه تدخل المنطقة مرحلة جديدة من التوتر، وهو أمر يضر دولاً مجاورة لليبيا، خاصة أن كلاً من مصر واليونان وقبرص اعتبرت هذا الاتفاق انتهاكاً للقانون الدولي.

وأشارت إلى أنه لم يكن رفض الاتفاق إقليمياً فحسب، فالاتحاد الأوروبي كان له موقفه المعارض أيضاً، حيث وجه إلى الاتفاق تهمة خرق القانون المحلي والمواثيق الإقليمية، لدرجة تم الحديث عن طموح استعماري لأردوغان، الذي لم يعد يقتصر على ليبيا فحسب، بل وعلى سوريا أيضاً من خلال الحديث عن نيته استخدام ثروة الشعب السوري النفطية والغازية لتحقيق أطماعه التوسعية.. متسائلة ما الذي يجعل الحكومة التركية تغامر بالتوجه نحو ليبيا؟ وماذا ستجنيه من وراء هذا التدخل الذي لم يعد خافياً على أحد؟ واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بقولها "لا يكفي أردوغان ما فعله في العراق وسوريا من تدمير ونهب ممنهج، ها هو ينتقل إلى ليبيا ليعيث فيها تدميراً وتخريباً".