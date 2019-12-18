شهدت منطقتا ​بربور​ و​الطريق الجديدة​ في ​بيروت​ بعيد منتصف الليل توتراً بين مناصرين حزبيين.

وقد سُمع ​اطلاق نار​ في بربور كما جرى حرق اطارات عند تقاطع المزرعة – بربور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توتر بين مناصرين حزبيين بعيد منتصف الليل بمنطقتي بربور والطريق الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.