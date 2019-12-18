النائبان ستريدا جعجع وجوزاف اسحق التقيا في معراب رئيس بلدية حدشيت

التقى النائبان ​ستريدا جعجع​ وجوزاف اسحق، في ​معراب​، رئيس بلدية ​حدشيت​ روبير صقر، أعضاء من المجلس البلدي، المخاتير: الكسي فارس، جوزاف ساسين، ايلي وردان، ميلاد ايليا وجورج صعيب، رئيسا ​البلدية​ السابقان: ايلي حمصي ونبيل الدريبي، عضو المجلس المركزي في حزب "القوات اللبنانية" ​شربل عيد​، امين سر المنطقة روبير حدشيتي، رئيس مركز حدشيت في حزب "القوات اللبنانية" رامي عيد ومجموعة من المحازبين والمناصرين من البلدة.

وقد أطلع رئيس المركز المجتمعين على النشاطات التي انجزت منذ استلامه مهامه في شهر ايار الماضي 2019 وحتى اليوم، والتي تنوعت بين خدماتية واجتماعية وصحية. كما اطلعهم على النشاطات المنوي اقامتها خلال فترة الاعياد. ثم تداول المجتمعون في المشاريع العامة التي تخص بلدة حدشيت و​القضاء​.