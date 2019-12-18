علمت صحيفة "الجمهورية"، انّ "مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد هيل سيصل الى بيروت مساء غد الخميس، تزامناً مع انتهاء استشارات الخميس ان بقيت في موعدها. وسيبدأ زيارته الرسمية الى بيروت من قصر بعبدا بلقاء يعقده قبل ظهر الجمعة مع رئيس الجمهورية، قبل ان يجول على كل من رئيس المجلس النيابي وقائد الجيش. ولم تلحظ المعلومات الأولى عن موعده مع كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الخارجية فيها".
في سياق آخر، كشفت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية" عن "وصول دبلوماسي ياباني الجمعة الى بيروت، هو مساعد وزير خارجية اليابان اتسوهيكو تاكاهاشي، في مهمة وصفت بأنّها استطلاعية يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين وعدداً من الوزراء".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: هيل سيصل الى بيروت مساء غد تزامناً مع انتهاء الاستشارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.