الجمهورية: هيل سيصل الى بيروت مساء غد تزامناً مع انتهاء الاستشارات

علمت صحيفة "الجمهورية"، انّ "مساعد وزير ​الخارجية الاميركية​ ​دايفيد هيل​ سيصل الى ​بيروت​ مساء غد الخميس، تزامناً مع انتهاء استشارات الخميس ان بقيت في موعدها. وسيبدأ زيارته الرسمية الى بيروت من ​قصر بعبدا​ بلقاء يعقده قبل ظهر الجمعة مع ​رئيس الجمهورية​، قبل ان يجول على كل من رئيس ​المجلس النيابي​ وقائد ​الجيش​. ولم تلحظ المعلومات الأولى عن موعده مع كل من رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ووزير الخارجية فيها".

في سياق آخر، كشفت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية" عن "وصول دبلوماسي ياباني الجمعة الى بيروت، هو مساعد وزير خارجية اليابان اتسوهيكو تاكاهاشي، في مهمة وصفت بأنّها استطلاعية يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين وعدداً من الوزراء".