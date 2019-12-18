اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "واشنطن تسعى بشدة لإخلاء سبيل جزَار الخيام العميل عامر الفاخوري الذي مارس أبشع عمليات التعذيب والقتل بحق مواطنين لبنانيين".
ولفت الموسوي الى انه "هذا هو النموذج الاميركي للديمقراطية واحترام حقوق الانسان. هالمرة، مش متل ما بدّو الاميركي بركِّب الفاخوري إدن الجرّة. أميركا طلعي برّا".
كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: واشنطن تسعى بشدة لإخلاء سبيل جزار الخيام العميل عامر الفاخوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.