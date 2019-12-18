الموسوي: واشنطن تسعى بشدة لإخلاء سبيل جزار الخيام العميل عامر الفاخوري

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "​واشنطن​ تسعى بشدة ل​إخلاء سبيل​ جزَار ​الخيام​ العميل ​عامر الفاخوري​ الذي مارس أبشع عمليات التعذيب والقتل بحق مواطنين لبنانيين".

ولفت الموسوي الى انه "هذا هو النموذج الاميركي للديمقراطية واحترام ​حقوق الانسان​. هالمرة، مش متل ما بدّو الاميركي بركِّب الفاخوري إدن الجرّة. أميركا طلعي برّا".