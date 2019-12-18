مقتل 11 سجيناً في تبادل لإطلاق النار داخل سجن في بنما

أعلنت ​الحكومة​ في بنما عن مقتل 11 سجينا وإصابة 11 بجروح إثر اشتباك مسلّح، دار بين سجناء في أحد أجنحة سجن لا خوييتا الواقع على بعد 36 كيلومترا شرقي بنما، مشيرة الى أن ​إطلاق النار​ لم يسفر عن وقوع أي إصابات في صفوف حراس ​السجن​ الذين تمكنوا لاحقاً من استعادة السيطرة على الوضع.

وإذ لفتت الحكومة في بيان إلى أنّ إدارة السجن عزلت "المتسبّبين بهذا الحادث" تجنّباً لحصول مزيد من ​العنف​، أكّدت أنّه تم العثور على العديد من الأسلحة النارية بعد الاشتباك المسلح، مشيرة إلى أنّ المضبوطات هي خمسة مسدّسات وثلاث بنادق.