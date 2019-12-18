السجن 45 يوماً لنائب المدير السابق للحملة الانتخابية لترامب

حكمت قاضية أميركية على ريك غيتس، نائب المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس ​دونالد ترامب​، الثلاثاء ب​السجن​ لمدة 45 يوماً وبوضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات وذلك بتهمة الكذب على المحقّقين في قضية تدخّل ​موسكو​ في ​الانتخابات الرئاسية​ الأميركية.

وغيتس (47 عاماً) الذي اعترف في شباط 2018 بارتكاب جرمي الكذب على ​مكتب التحقيقات الفدرالي​ والاحتيال الضريبي كان يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ست سنوات لكنّه وافق على التعاون مع المحقّقين في إطار التحقيق الذي كان يقوده ​روبرت مولر​.

وساهم تعاون غيتس مع المحقّقين وانقلابه على ​بول مانافورت​، شريكه التجاري السابق والمدير السابق لحملة ترامب، في تشديد العقوبة التي صدرت بحق مانافورت الذي يقضي عقوبة السجن لمدة سبع سنوات ونصف بتهم احتيال ضريبي ومصرفي.