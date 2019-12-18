السجن 45 يوماً لنائب المدير السابق للحملة الانتخابية لترامب

حكمت قاضية أميركية على ريك غيتس، نائب المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء بالسجن لمدة 45 يوماً وبوضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات وذلك بتهمة الكذب على المحقّقين في قضية تدخّل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وغيتس (47 عاماً) الذي اعترف في شباط 2018 بارتكاب جرمي الكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي والاحتيال الضريبي كان يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ست سنوات لكنّه وافق على التعاون مع المحقّقين في إطار التحقيق الذي كان يقوده روبرت مولر.
وساهم تعاون غيتس مع المحقّقين وانقلابه على بول مانافورت، شريكه التجاري السابق والمدير السابق لحملة ترامب، في تشديد العقوبة التي صدرت بحق مانافورت الذي يقضي عقوبة السجن لمدة سبع سنوات ونصف بتهم احتيال ضريبي ومصرفي.
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