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السجن 45 يوماً لنائب المدير السابق للحملة الانتخابية لترامب

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حكمت قاضية أميركية على ريك غيتس، نائب المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس ​دونالد ترامب​، الثلاثاء ب​السجن​ لمدة 45 يوماً وبوضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات وذلك بتهمة الكذب على المحقّقين في قضية تدخّل ​موسكو​ في ​الانتخابات الرئاسية​ الأميركية.

وغيتس (47 عاماً) الذي اعترف في شباط 2018 بارتكاب جرمي الكذب على ​مكتب التحقيقات الفدرالي​ والاحتيال الضريبي كان يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ست سنوات لكنّه وافق على التعاون مع المحقّقين في إطار التحقيق الذي كان يقوده ​روبرت مولر​.

وساهم تعاون غيتس مع المحقّقين وانقلابه على ​بول مانافورت​، شريكه التجاري السابق والمدير السابق لحملة ترامب، في تشديد العقوبة التي صدرت بحق مانافورت الذي يقضي عقوبة السجن لمدة سبع سنوات ونصف بتهم احتيال ضريبي ومصرفي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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