الكونغرس الأميركي يوافق على استحداث قوة فضائية

وافق ​الكونغرس الأميركي​ في تصويت بمجلس الشيوخ على قانون موازنة الدفاع للسنة المالية 2020 والتي بلغت قيمتها 738 مليار ​دولار​ وتلحظ خصوصاً استحداث "قوة فضائية" وفرض ​عقوبات​ على نظام ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​.

ومن المفترض أن يوقّع الرئيس ​دونالد ترامب​، صاحب فكرة استحداث القوة الفضائية، على القانون كي يدخل حيّز التنفيذ. وبأغلبية 86 صوتاً مقابل 8 وافق أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع القانون الواقع في أكثر من ثلاثة آلاف صفحة والذي يمنح أيضاً، وللمرة الأولى، إجازة أبوية لجميع موظفي الوزارة.

وينصّ ​قانون الموازنة​ هذا على إنشاء "قوة فضائية" تصبح الفرع السادس للقوات المسلحة الأمريكية، بعد أسلحة البر والبحر والجو ومشاة البحرية و​خفر السواحل​.

وسيقود هذه القوة "رئيس العمليات الفضائية" الذي سيكون تحت إمرة وزير سلاح الجو. ولم يرصد القانون أي تمويل إضافي في الوقت الحالي لأنّ "قيادة الفضاء" التي يريد ترامب استحداثها لا تزال قيد الإنشاء.

وبحسب القانون فإن الإنفاق العسكري الأمريكي خلال ​السنة​ المالية 2020 التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر يبلغ 738 مليار دولار، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام الماضي.