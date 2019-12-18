دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters جيش باكستان يعبر عن "الألم والحزن" بعد الحكم على مشرف بالإعدام

إسلام اباد (رويترز) - أصدر الجيش الباكستاني بيانا يوم الثلاثاء يعبر فيه عن "الألم والحزن" بسبب حكم الإعدام الذي صدر بحق الدكتاتور العسكري السابق برويز مشرف.

وقضت محكمة باكستانية بالإعدام غيابيا على مشرف بتهمة الخيانة العظمى استنادا إلى قراره فرض حالة الطوارئ عام 2007 عندما كان يواجه معارضة متنامية لحكمه.

وقال البيان "القرار الذي أصدرته محكمة خاصة بشأن الجنرال المتقاعد برويز مشرف استقبل بالألم والحزن بين صفوف أفراد وقادة القوات المسلحة الباكستانية".

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(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)