جيش باكستان يعبر عن "الألم والحزن" بعد الحكم على مشرف بالإعدام

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إسلام اباد (رويترز) - أصدر الجيش الباكستاني بيانا يوم الثلاثاء يعبر فيه عن "الألم والحزن" بسبب حكم الإعدام الذي صدر بحق الدكتاتور العسكري السابق برويز مشرف.
وقضت محكمة باكستانية بالإعدام غيابيا على مشرف بتهمة الخيانة العظمى استنادا إلى قراره فرض حالة الطوارئ عام 2007 عندما كان يواجه معارضة متنامية لحكمه.
وقال البيان "القرار الذي أصدرته محكمة خاصة بشأن الجنرال المتقاعد برويز مشرف استقبل بالألم والحزن بين صفوف أفراد وقادة القوات المسلحة الباكستانية".
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محكمة باكستانية تقضي بإعدام مشرف بتهمة الخيانة العظمى
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(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.