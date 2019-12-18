دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters رئيس وزراء فرنسا: لن نتراجع عن إصلاح نظام أجور التقاعد

باريس (رويترز) - قال رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب يوم الثلاثاء إن حكومته تصر على تطبيق إصلاح مزمع في نظام أجور التقاعد على الرغم من اضراب عام واحتجاجات من جانب نقابات العمال التي تريد إلغاء هذه الخطة.

وقال فيليب أمام البرلمان "المعارضة الديمقراطية والنقابية لخطتنا مشروعة تماما. لكن قلنا بوضوح ما هو مشروعنا وحكومتي مصرة تماما على إصلاح نظام أجور التقاعد وأن توازن ميزانية نظام أجور التقاعد".

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)