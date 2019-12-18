شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يحذر من استخدام الأكياس البلاستيك ويطالب بتعميم بدائل صديقة البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن منع استخدام الأكياس البلاستيك لما تشكله من خطورة على الصحة العامة، والتوسع فى نشر الأكياس الصديقة للبيئة.

وأوضح طوبيا، أن الأكياس البلاستيك تشكل خطورة على حياة المواطنين، حيث أن مكوناتها غير آمنة، وليست صديقة للبيئة، فى الوقت الذى تتصف فيه الأكياس صديقة البيئة بالصحية، لأنها تتميز بسهولة تحللها بعد أشهر قليلة من إلقائها، كما تساعد على تخصيب التربة، وفى حال حرقها لا تشكل مخاطر على البيئة، لأنها لا تحتوى على مواد ضارة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الدول على مستوى العالم منعت استخدام الأكياس البلاستيك بشكل نهائى، وتم الاعتماد على الأكياس صديقة البيئة، خاصة وأنها لا تنقل مواد ضارة للأغذية التي توضع بها، مطالبا، بتعميم استخدامها وعدم قصره على المستشفيات والمعامل الطبية فقط، وإتاحتها للجمهور، للحفاظ على الصحة العامة وفى نفس الوقت تمشيا مع سياسة الدولة بشأن التغيرات المناخية.