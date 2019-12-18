مطالب برلمانية بتحصيل غرامات مخالفات المحاجر وتفعيل قانون الثروة المعدنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، باقتراح برغبة، بشأن تحصيل قيمة مخالفات المحاجر بمحافظة المنيا. وقال "أبو طالب"، لـ"الخليج 365"، إن هناك مخالفات من أصحاب المحاجر وهناك غرامات على هذه المخالفات، ولابد من تحصيلها حتى تساهم فى تنمية وتعظيم الموارد بالمحافظة وتنفيذ بعض المشروعات التنموية. Advertisements وطالب عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، بتنفيذ أحكام قانون الثروة المعدنية الخاص بالمحاجر والمناجم، وفقا للتعديلات الجديدة التى أقرها البرلمان، لضبط هذه المنظومة والتصدى للعمل بدون ترخيص.

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