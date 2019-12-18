واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى تشديد العقوبات على جنوب السودان

قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الثلاثاء، إنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي النظر في تشديد العقوبات على جنوب السودان إذا لم تنفذ حكومة البلاد والمعارضة اتفاق سلام.

وأضافت كرافت خلال اجتماع لمجلس الأمن :"إذا لم ينفذ قادة جنوب السودان البنود الأساسية لاتفاقهم، ينبغي على المجلس النظر في عقوبات أقوى وأكثر اتساعاً على النظام".

وتابعت: "يبدو أن التهديد بالعقوبات وتنفيذها ضمن الإجراءات فقط التي تقنع الطرفين على إحراز تقدم".

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وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، تعهد رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار بتشكيل حكومة وحدة في فبراير.

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وجاء ذلك غداة فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزيرين بارزين في جنوب السودان بهدف الضغط على الفصائل في البلاد.