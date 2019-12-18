زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب نيوزيلندا

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر نيوزيلندا صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال يبعد 80 كيلومتراً عن جنوب غربي جزيرة راوول آيلاند وعلى عمق 10 كيلومترات.

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ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية.