حالة الطقس: صاف وبارد نسبيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ويسود طقس صاف ومستقر تماما في كافة المناطق، وتكون الأجواء باردة نسبيا نهارا في الجبال ومعتدلة في المناطق المنخفضة.

وفي ساعات الليل يسود طقس بارد في كافة المناطق خصوصا في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود طقس صافٍ ومستقر تماما في كافة المناطق، وتكون الأجواء في ساعات النهار مائلة للبرودة قليلا في الجبال ومعتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية.

وفي ساعات الليل يسود طقس بارد نسبيا إلى بارد في كافة المناطق خصوصا في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة وتنشط أحيانا.

كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، في يوم الجمعة، ويسود طقس مستقر تماما في كافة المناطق، وتكون الأجواء في ساعات النهار معتدلة نسبياً خصوصاً في المناطق المنخفضة والساحلية.

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وفي ساعات الليل يسود طقس بارد نسبيا في كافة المناطق خصوصا في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة في يوم السبت، ويسود طقس مستقر تماما في كافة المناطق، وتكون الأجواء في ساعات النهار معتدلة نسبيا خصوصا في المناطق المنخفضة والساحلية.

وفي ساعات الليل يسود طقس بارد نسبيا في كافة المناطق خصوصا في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس مستقر تماماً في كافة المناطق وتكون السماء غائمة بسحب مرتفعة، وتكون الأجواء في ساعات النهار معتدلة نسبيا خصوصا في المناطق المنخفضة والساحلية.

وفي ساعات الليل يسود طقس بارد نسبيا في كافة المناطق خصوصا في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.