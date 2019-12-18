شكرا لقرائتكم بينها الداخلية.. مواقع حكومية عراقية في دائرة الاختراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرضت عشرات المواقع الحكومية العراقية إلى اختراق من قبل مجهولين، أهمها وزارات الداخلية والدفاع والصحة والنفط والتجارة، إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفق مراسل "العربية".

وكان قراصنة قد اخترقوا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الإرهاب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلنين باسم رئيسه، الفريق الأول الركن طالب شغاتي الكناني، انقلاباً عسكرياً في البلاد.

Advertisements

كما نفى الكناني كل ما تم نشره. وقال إن موقعاً إلكترونياً انتحل صفة جهاز مكافحة الإرهاب في فيسبوك ونشر أخباراً غير صحيحة، منوهاً إلى أن "جهاز مكافحة الإرهاب كان وما زال سور الوطن وحامياً للشعب وللنظام السياسي الديمقراطي والدولة العراقية ومؤسساتها الوطنية"، وفق تعبيره.

بدوره، أكد ضابط رفيع في خلية الإعلام الأمني أن صفحة جهاز مكافحة الإرهاب قد تعرضت للاختراق.

يأتي هذا فيما قتل نحو 460 شخصاً بأنحاء العراق في إطار الاحتجاجات المطالبة بتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاماً، ويتهمها الشارع باستشراء الفساد والمحسوبيات.