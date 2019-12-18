مقتل سوداني وإصابة 3 آخرين في انهيار سور جامعة بالسعودية

أعلن الدفاع المدني السعودي، عن مقتل مقيم سوداني وإصابة 3 أشخاص آخرين في حادثة انهيار السور الخارجي وسقف المواقف لجامعة المعرفة في مدينة الدرعية بالمملكة السعودية، ولا تزال أعمال الدفاع المدني جارية بالموقع بتواجد الجهات المعنية.
من جهتها، أعلنت الجامعة أن "السور الخارجي لمبنى الجامعة وسقف المواقف الخارجي تعرض إلى انهيار، مما نتج عنه احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة، وباشرت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية الحادث".
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