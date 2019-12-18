ولي عهد أبوظبي التقى أعضاء المجلس العالمي للتسامح والسلام

استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام وبرلمانه الدولي برئاسة أحمد بن محمد الجروان، بحضور ما يقارب الـ70 عضو برلماني من مختلف دول وقارات العالم.
وقد أعرب بن زايد عن سعادته بـ"جهود المجلس ودوره الإيجابي الكبير الذي يتماشى مع سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة التي اتخذت من العام عاما للتسامح"، مؤكدا أن "التسامح قيمة متجذرة عبر تاريخ الإمارات وفي ثقافتها منذ القدم"، مشددا على "دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لنشر رسالة التسامح حول العالم".
من جانبه شكر الجروان، ولي العهد على "استقباله الكريم ودعمه الكبير للمجلس الذي ان دل على شيء فإنه يدل على أن الإمارات هي واحة التسامح والسلام حول العالم".
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