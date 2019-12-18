ترمب يتهم بيلوسي ب"تقويض الديموقراطية الاميركية"









اسماء السيد - واشنطن: اتهم الرئيس الاميركي دونالد ترمب الثلاثاء زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس نانسي بيلوسي ، ب "تقويض الديموقراطية" في رسالة نشرت مع اقتراب التصويت على عزله في مجلس النواب.

وكتب في رسالة رسمية من ست صفحات إلى بيلوسي "بمتابعة هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة"، "فانك تعلنين حربا مفتوحة ضد الديموقراطية الأميركية"، مضيفا "التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس".

ويصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون هذا الاسبوع، ربما اعتبارا من الاربعاء، على تهمتين تبنتهما اللجان ضد ترمب: استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

واضاف ترمب مخاطبا بيلوسي ان التهمة الاولى "باطلة تماما، لا قيمة لها ومن انتاج خيالك". ويتهم الرئيس الاميركي بانه جمد مساعدة عسكرية لكييف بهدف اجبار الرئيس الاوكراني على فتح تحقيق في شأن جو بايدن، ابرز منافسيه الديموقراطيين في الانتخابات المقبلة.

Advertisements

واكد ترمب مجددا ان حديثه مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي كان "بريئا تماما" مشددا على انه لم يمارس "اي ضغوط" على كييف.

ووصف ترمب التهمة الثانية بانها "عبثية وخطيرة".

وتابع مخاطبا بيلوسي "انك غير قادرة على القبول بحكم صناديق الاقتراع خلال انتخابات 2016 الكبيرة".

واعتبر ان تصويت مجلس النواب "لا يعدو كونه محاولة انقلاب غير قانونية".

وفي امكان ترمب التعويل على الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ التي ستحاكمه لتجنب العزل.