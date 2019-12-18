شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيفية حساب المكافأة للموظفين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفى هذا الصدد نصت المادة (157)، على أن: 1 ـ تحسب المكافأة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المشار إليها. 2 ـ يقـدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى. Advertisements 3 ـ يراعى بالنسبة للمدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ما يأتى: - تحسب المكافأة عن هذه المدة فى حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة وفقاً للأحكام الواردة بالفقرتين السابقتين. - فى غير الحالات المشار إليها بالبند السابق تحسب المكافأة طبقاً للجدول رقم ( 4 ) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى أساس سن استحقاق المؤمن عليه فى تاريخ بدء العمل بهذا القانون وأجر حساب المكافأة المشار إليه فى الفقرة السابقة.

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