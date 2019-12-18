محمد بن زايد ورئيس الأركان الأمريكي يبحثان التعاون العسكري

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، مع الفريق أول جيمس ماكونفيل رئيس أركان الجيش الأمريكي، التعاون والتنسيق المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية.



وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، واللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية، والوفد المرافق للمسؤول الأمريكي.

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واختتمت، الثلاثاء، فعاليات التمرين العسكري المشترك "الاتحاد الحديدي 12" الذي تم تنفيذه بالذخيرة الحية من قبل مختلف قطاعات القوات البرية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية والجيش الأمريكي الثالث، وبمشاركة كبيرة من الجانبين.

وبيّن التمرين القدرة القتالية والاحترافية في تفعيل وتعزيز مفهوم القيادة والسيطرة وإصابة الأهداف بدقة عالية ومتناهية بشكل مشترك لدى الطرفين، حيث تم تنفيذ التمرين الختامي بنجاح محققا الأهداف المنشودة والمخطط لها.

وجاء تمرين "الاتحاد الحديدي 12" الذي استمر أسبوعين ضمن اتفاقيات التعاون العسكري المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة، بهدف تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية ما يسهم في رفع القدرة العسكرية القتالية بين القوات المسلحة الإماراتية والجيش الأمريكي.