الكونجرس الأمريكي يصفع تركيا ويرفع حظر تزويد قبرص بالسلاح

أقر الكونجرس الأمريكي، رفع الحظر المفروض منذ عقود على تزويد قبرص بالأسلحة، في صفعة جديدة لتركيا عبر تعزيز العلاقات الأمريكية مع الجزيرة المتوسطية، وسط توتر متصاعد بين أنقرة وواشنطن.

ووافق مجلس الشيوخ على القرار، الثلاثاء، كبند من ميزانية الدفاع الهائلة التي أقرت بـ86 صوتا مقابل 8 أصوات، بعد أن كانت قد حظيت بموافقة مجلس النواب أيضاً.

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وكانت الولايات المتحدة فرضت حظر أسلحة على الجزيرة بأكملها عام 1987 بهدف منع حصول سباق تسلح فيها وتشجيع الغالبية اليونانية والأقلية التركية على التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة المستمرة منذ احتلال الجيش التركي الشطر الشمالي من جزيرة قبرص في 1974.



وقاد جهود رفع الحظر السيناتوران الديموقراطي روبرت ميندينيز والجمهوري ماركو روبيو، اللذان قالا إنّهما يريدان أيضا تشجيع التعاون المتنامي بين قبرص واليونان وإسرائيل.



وقال ميندينيز بعد الموافقة المبدئية على رفع الحظر إنه "مع سعي قبرص لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، من مصلحتنا الأمنية والاقتصادية رفع قيود قديمة تعود لعقود ولم تعد صالحة ولا تساعد الأهداف الأمنية الأمريكية".



وكانت تركيا هدّدت عام 1997 بشن هجوم على قبرص إذا مضت قدماً في تثبيت نظام الدفاع الصاروخي "إس-300" الروسي، ولكن تركيا هي التي تواجه حاليا خطر فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها لشرائها نظام "إس-400" المتطور من روسيا.