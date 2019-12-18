نصائح وتحذيرات.. كيف استعدت التعليم لامتحانات أولى وثانية ثانوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القواعد التنظيمية والاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول بنظام الثانوية المعدّل، للصفين الأول والثاني الثانوي.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير المقبل وتنتهي 23 يناير، بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" الذي يقيس الفهم والاستيعاب وليس الحفظ والتلقين، وتحتسب عليها درجات النجاح والرسوب.

وينشر "الخليج 365"، استعدادات الوزارة لمارثون الامتحان في النقاط التالية:

امتحانات ورقية لجميع طلاب الصف الأول الثانوي و تعقد فترة مسائية

عدد الأسئلة وأنواعها للصف الأول الثانوي:

- اللغة العربية (35 سؤال) 27 اختيار متعدد مقالي

- اللغة الأجنبية الأولى (27 سؤال) 20 اختيار متعدد و7 مقالي

- اللغة الأجنبية الثانية(25 سؤال) 23 إختيار متعدد و2 مقالي

- الرياضيات (40 سؤال) إختيار متعدد وتضم (20 هندسة - 12 جبر - 8 حساب مثلثات)

- مواد (الكيمياء - الفيزياء - الاحياء - التاريخ - الجغرافيا - الفلسفة و المنطق) لكل مادة 20 سؤال بنظام إختيار متعدد

تعليمات للمديريات بشأن الامتحانات الورقية:

- تكليف مديرى الإدارات بتشكيل لجان فنية لوضع الامتحانات بالمواصفات المحددة

- طباعة الامتحانات داخل الإدارات على أن تكون ورقة الاسئلة هى نفس ورقة الاجابة

- اسئلة الامتحانات موحدة على مستوى الادارة التعليمية و مختلفة من ادارة لاخرى

- تعقد إمتحانات الدمج للصف الأول و الثانى الثانوى وفقا لنظام امتحاناتهم الورقية

- تعقد امتحانات طلاب الخدمات و المنازل و السجون و المستشفيات و المجندين ورقيا للصف الثاني الثانوي

نصائح للطلاب الذين يؤدوا الامتحانات الورقية:

- التنبيه على الطلاب فى حالة اختيار اكثر من اجابة للسؤال يعتبر السؤال لاغى و ضياع درجته

- التأكيد على الطلاب إستخدام القلم الجاف فى تدوين إجاباتهم النهائية

- يتولى الموجه الاول لكل مادة الأشراف و متابعة أعمال التصحيح

- عدم إعلان نتيجة الامتحانات الورقية حتى يتم إعلان جميع النتائج فى وقت واحد لجميع الطلاب

- التنبيه على المدارس تسجيل درجات الطلاب وفقا لما تقرره الادارة التكنولوجية

امتحانات الالكترونية لطلاب صانية ثانوي وتعقد إلكترونيا:

عدد الأسئلة وأنواعها للصف الثانى الثانوى:

- اللغة العربية (35 سؤال) 27 اختيار متعدد و8 مقالي

- اللغة الأجنبية الأولى (27 سؤال) 20 اختيار متعدد و7 مقالي

- اللغة الأجنبية الثانية(22 سؤال) 20 إختيار متعدد و2 مقالي

- الرياضيات (40 سؤال) إختيار متعدد وتضم (20 هندسة - 12 جبر - 8 حساب مثلثات)

- مواد (الكيمياء - الفيزياء - الاحياء - التاريخ - الجغرافيا - الفلسفة و المنطق) لكل مادة 30 سؤال بنظام إختيار متعدد

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- علم النفس و الإجتماع (30 سؤال) إختيار متعدد (15 سؤال علم نفس و15 سؤال إجتماع)

- تطبيقات رياضية (30 سؤال) إختيار متعدد (15 هندسة و15 إستاتيكا)

تعليمات للمدارس بشأن الامتحانات الالكترونية:

- تعقد الامتحانات للصف الثاني الثانوي الكترونيا على التابلت لطلاب المدارس الحكومية و الخاصة و المعاهد القومية فترة صباحية و داخل مدارسهم الاصلية

- قيام كل مدرسة بالدخول على منصة الاختبارات قبل بدء امتحانات الطلاب للتأكد من جاهزيتها و ابلاغ غرف المتابعة بكافة الإجراءات

- التنبيه على جميع المدارس بالتواصل مع الطلاب لمراجعة اجهزتهم و التأكد من جاهزيتها لتلافى المشكلات وقت الامتحان

- التأكيد على اتباع جميع التعليمات التقنية و اتخاذ كافة التدابير لعدم إنقطاع التيار الكهربائي أثناء انعقاد الامتحانات

- التأكيد على مديري المدارس التنبيه على الطلاب الحضور قبل بدء الامتحان بنصف ساعة لتسجيل الدخول على الشبكة

- يراعى تسجيل حضور الطلاب باللجان و من لا يسجل حضور لن يعتد بامتحانه

قواعد عامة:

- تتولى الإدارات التعليمية ترتيب اللجان و الكشوف لطلاب الخدمات و المنازل و السجون والمستشفيات على أن تكون امتحاناتهم فى نفس التوقيت الزمنى

- تعقد إمتحانات المواد الغير مضافة للمجموع قبل الامتحان الرئيسية و بوقت كافى و على مسؤولية الإدارات التعليمية

- تشكيل غرفة متابعة بكل مديرية وتشكيل غرفة متابعة بكل ادارة تعليمية و ارسال تقرير يومي بسير الامتحانات

- مدير المديرية مسؤول عن تمكين كل طالب لأداء الامتحانات

- التنبيه على مديرى المدارس بكتابة تقرير يومي تفصيلي مدعم بالمستندات

- التنبيه على مديرى المدارس إعلان جداول الامتحانات فى مكان ظاهر و إعلام الطلاب بها

- يسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى أثناء الامتحانات بنظام الـ open book سواء كانت امتحانات ورقية أو الكترونية

- يراعى توفير جو يسوده الهدوء و معاملة الطلاب وأولياء الأمور معاملة حسنة دون حدوث عوائق

تحذيرات للطلاب:

- عدم اصطحاب المحمول أو كاميرات التصوير

- ضرورة مراعاة الزمن المحدد للاجابة على كل مادة

- عدم استخدام الفاظ خارجة فى الاجابة على الاسئلة

- من يستخدم ألفاظ خارجة فى الاجابة يتعرض للمسألة القانونية

التنسيق مع الجهات والوزرات المعنية:

- التنسيق مع مديرى الأمن لتأمين المدارس أثناء الامتحانات

- التنسيق مع شركات الكهرباء لعدم انقطاع التيار

- التنسيق مع مديريات الصحة لتوفير طبيب أثناء الامتحانات

- التنسيق مع الأوقاف والكنيسة بالمديريات لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بواجباتهم

- التنسيق مع مصلحة السجون بشأن المتقدمين للامتحان

- تطبيق كافة القواعد و الإجراءات الخاصة بالامتحانات