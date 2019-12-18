واشنطن تدعو مجلس الأمن للنظر في تشديد العقوبات على جنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الثلاثاء إنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي النظر في تشديد العقوبات على جنوب السودان إذا لم تنفذ حكومة البلاد والمعارضة اتفاق سلام.

وأضافت كرافت خلال اجتماع لمجلس الأمن :"إذا لم ينفذ قادة جنوب السودان البنود الأساسية لاتفاقهم، ينبغي على المجلس النظر في عقوبات أقوى وأكثر اتساعا على النظام".

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وتابعت: "يبدو أن التهديد بالعقوبات وتنفيذها ضمن الإجراءات فقط التي تقنع الطرفين على إحراز تقدم".

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء ، تعهد رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار بتشكيل حكومة وحدة في شباط/فبراير.

وجاء ذلك غداة فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزيرين بارزين في جنوب السودان بهدف الضغط على الفصائل في البلاد.