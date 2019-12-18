إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة "ميكروباص" على طريق فارسكور الزراعي، أمام قرية شرباص وسقوطها في الترعة الشرقية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وأخطرت قوات الشرطة وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين وهم: ميادة العطوي، وندا يحيى وتامر بشتو ومحمد الطاووسي وعلي خاطر، وجرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بمركز كفر سعد لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتباشر قوات الشرطة التحقيقات في الواقعة وجرى انتشال السيارة وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة.