شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة إيه يا أردوغان.. البطالة فى تركيا تساوى عدد سكان 95 دولة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تعد تثق المعارضة التركية فى الأرقام التى تعلنها حكومة أردوغان بشأن الاقتصاد والبطالة فى أنقرة، وذكر فائق أوزتراك المتحدث الرسمى باسم حزب الشعب الجمهورى المعارض، إن معدلات البطالة الحقيقة ضعف الرقم الرسمى المعلن من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية، متهما الحكومة بالتلاعب فى الأرقام الحقيقية للبطالة والنمو والتضخم.

ونقلت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية قوله العدد الحقيقى للعاطلين عن العمل لدينا أكثر من التعداد السكاني لـ95 دولة حول العالم، إذ بلغ عدد العاطلين عن العمل فى بلدنا فى آخر 14 شهرًا نحو 8 ملايين مواطن.

وأوضح أوزتراك أن أرقام معدلات البطاقة المعلنة رسميًا لا تعكس الحقيقة، قائلًا: أعداد العاطلين عن العمل، وفقًا للتقارير الرسمية، تزداد دون توقف فى آخر 16 شهرًا، والأشهر العشرة الأخيرة سجلت معدلات البطالة 4 ملايين عاطل عن العمل، وتوقفت عند ذلك.

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وكانت هيئة الإحصاء التركية،زعمت إن معدلات البطالة في سبتمبر هذا العام بلغت 13. 4 مليون و566 ما يعني زيادة 313 ألف عاطلا عن العمل فقط إلا أن حزب الشعب الجمهورى كذب هذا الرقم مؤكدا أن البطالة وصلت ل8 ملايين عاطل.