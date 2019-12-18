كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. المقاومة الإيرانية تكشف عن عدد جديد من ضحايا الانتفاضة في طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أسماء 16 شهيدًا آخر سقطوا خلال انتفاضة الشعب الإيراني، ليكتمل عدد الشهداء المعلن عن أسماءهم 520 من شهداء الانتفاضة.

وسجلت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية 1500 من شهداء الانتفاضة الإيرانية في مختلف المحافظات، استحوذت محافظة طهران على ما لا يقل عن 400 شخص، بينما وقع في كرمنشاه 320 قتيل، وفي محافظة فارس وقع 270 قتيل، وفي محافظة خوزستان 240 شخص، بينما استأثرت محافظتي أصفهان وكرج، بـ 220 شهيد.

ويحاول نظام الملالي بكل ما لديه من قوة التستر على عدد الشهداء وأسمائهم وعدد المعتقلين، وذلك خوفًا من العواقب المترتبة على هذه الجريمة الكبيرة ضد الإنسانية.

من جانبها دانت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مجازر الملالي، ووصفتها بالضخمة، داعية مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي إلى التحرك العاجل لإطلاق سراح المعتقلين وطالبت الأمم المتحدة مرة أخرى بتعيين بعثة لتقصي الحقائق حول هذه المجزرة الكبيرة وزيارة المعتقلين في سجون النظام.

ونشرت المقاومة أسماء الشهداء كالتالي:

1. طهران بدرام شجاعي

2. طهران علي شيرمحمدي

3. طهران رامين دانا

4. طهران مهدي كار كايي

5. طهران مجيد ملكي

6. طهران مجيد غيب الهي

7. شهريار-طهران محمد عكاس

8. شهريار-طهران سليمان رضايي

9. شهريار-طهران …داداشي

10. شهريار-طهران …حبيبي

11. ملاردطهران مهرزاد رضايي

12. خوزستان ايمان موسوي

13. شيراز مرتضي محمد زادگان

14. سنندج ارشاد رحمانيان

15. كرج بيتا خدادادي

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16. خرم آباد ارشيا بيروزي

وسبق وكشفت المقاومة عن 19 شهيدًا آخر من شهداء انتفاضة إيران، سقطوا خلال الانتفاضة، وأوضحت المقاومة أسماءهم كالتالي:

1. طهران اسماعيل رضا زاده

2. طهران اسماعيل الله قلي

3. طهران ميثم جعفري

4. طهران علي اكبر ابروتن

5. طهران بومهن ارهام مويد بختياري

6. كرج مهدي كلوخي

7. كرج مهدي مشتاقي

8. كرج ميثم مرادي

9. كرج علي پاشاي

10. كرج ميلاد درويشي

11. فرديس كرج محمود رحيمي

12. ورامين حسن خدايي

13. آبادن حليمه سميري

14. رامهرمز علي موسوي

15. شيراز بهمن جعفري

16. سنندج ناصر ره زايي

17. شادگان باسم آلبوغبيش

18. شادگان علي راشدي

19. مشهد اسماعيل شيران