الجيش الليبي يعلن مقتل 13 من المليشيات في طرابلس

أعلن المنذر الخرطوش عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني الليبي أن قوات اللواء 73 مشاة دمرت مرصدا للمليشيات بطرابلس.

وتابع في بيان أن المرصد كان به أكثر من 13 فردا من أفراد المليشيات بمحيط مفترق الأصفاح.

وأضاف أن اللواء 73 مشاة سجل تقدمات ممتازة الثلاثاء، وحقق تمركزات جديدة، حسب أوامر غرفة عمليات المنطقة الغربية لعدة نقاط معلومة في منطقة الأصفاح.

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وأشار إلى أن المليشيات المسلحة حاولت استرجاع المراصد بهجوم مساء الثلاثاء، إلا أن الهجوم انتهى بخسائر كبيرة في صفوف المليشيات وغنم الجيش آليات وأسلحة منهم.





ونوه عضو شعبة الإعلام الحربي بأن عربة مدرعة تعرضت إلى عطل وتسللت مجموعة من المليشيات إليها، إلا أن الجيش الليبي استهدفهم وتم استرجاع العربة لقوة اللواء 73 مشاة الكتيبة 298 دبابات.



وأضاف أن اشتباكات عنيفة تدور في جهة صلاح الدين في محاولة من المليشيات لاسترجاع المراصد التي تستخدم نقاط مراقبة وتمركزات أمنية، التي فقدتها لصالح القوات المسلحة الليبية في الـ48 ساعة الأخيرة، ولكن الوحدات العسكرية القتالية كانت في الموعد ولم تتراجع خطوة واحدة.



ومن جانبه، أعلن اللواء التاسع مشاة المقبل من ترهونة نجاح القوات المسلحة الليبية في القبض على عناصر للمليشيات في محاور القتال بمنطقة بوسليم.