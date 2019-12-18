رئيس "العربي لحقوق الإنسان": نظام إيران يرتكب جرائم حرب بالأحواز

أدان الدكتور أمجد شموط رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان، انتهاكات النظام الإيراني الجسيمة حيال عرب الأحواز، مؤكدا أن ما يقوم به النظام الإيراني حيال العرب الأحواز يندرج تحت بند جرائم حرب.

وأضاف الرئيس السابق للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، في حديث صحفي الثلاثاء، أن "النظام الإيراني يرتكب جرائم قتل وتعذيب وتنكيل وتهجير وحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

ولفت إلى أن "النظام الإيراني يقوم أيضا بحرمانهم من الجنسية وتعريضهم للاعتقالات التعسفية والتعذيب الممنهج ويتعسف في استخدام القوة المفرطة ضدهم".

وطالب شموط المجتمع الدولي بـ"الوقوف بجانب الأحواز العرب في رفع الظلم وما يتعرضون له من انتهاكات"، كما دعا جامعة الدول العربية إلى "التدخل المباشر والفوري للعمل على رفع تلك الانتهاكات وما يتعرضون له من تمييز ديني وعرقي".

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ودعا رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان، منظمة التعاون الإسلامي والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وجميع أحرار العالم بدعم ومساندة الأحوازيين والوقوف ضد الانتهاكات التي يرتكبها النظام الإيراني تجاههم.



وشدد شموط على ضرورة إقرار المجتمع الدولي بحقهم في تقرير مصيرهم واحترامهم وحماية حقوقهم.

وحذر شموط في السياق ذاته، من التدخل الإيراني السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي بضرورة احترام سيادة الدول.

وأعلنت منظمة العفو الدولية، الإثنين، في حصيلة جديدة، أن 304 إيرانيين على الأقل قتلوا في الحملة التي تشنها السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب زيادة أسعار الوقود 300% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضافت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن السلطات الإيرانية تقوم بحملة شرسة منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مشيرة إلى أنه تم اعتقال آلاف المحتجين إضافة إلى صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب، لمنعهم من التحدث علنا عن القمع الإيراني القاسي.