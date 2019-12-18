شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 600 مليار جنيه زيادة فى جملة مصروفات الموازنة العامة خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جملة مصروفات الموازنة العامة للدولة زيادة كبيرة خلال 5 سنوات، حيث بلغت تلك الزيادة 636.6 مليار جنيه خلال 5 سنوات خلال الفترة (2014/2015 – 2018/2019)، بنسبة زيادة بلغت نحو 86.8%، حيث قفزت من 733.3 مليار إلى تريليون و369.9 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

ونستعرض فيما يلى تطور جملة مصروفات الموازنة العامة للدولة على مدار الـ5 سنوات، وفقا للبيانات الواردة بحساب ختامى موازنة 2018/2019 ومقارنتها بالسنوات الماضية:

2014/2015 بلغت جملة المصروفات 733.3 مليار جنيه

2015/2016 بلغت جملة المصروفات 817.8 مليار جنيه

2016/2017 بلغت جملة المصروفات تريليون و31.9 مليار جنيه

2017/2018 بلغت جملة المصروفات تريليون و244.4 مليار جنيه

2018/2019 بلغت جملة المصروفات تريليون و369.9 مليار جنيه