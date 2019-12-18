«ريضال» تنظم معرضا متنقلا للتلاميذ

ساهمت “ريضال”، فرع “فيوليا” المغرب، في تعرف التلاميذ المغاربة الصغار على المعرض المتنقل “الجيل الجديد للرسوم المتحركة العربية”. ففي إطار المعرض المتنقل: “الجيل الجديد للرسوم المتحركة العربية”، الذي ينظمه المعهد الفرنسي للرباط بشراكة مع “ريضال” والمكتب الوطني للسكك الحديدية، أُعطيت صبيحة يوم 10 دجنبر 2019 الانطلاقة الرسمية لهذا المعرض داخل فضاء المحطة الجديدة للرباط – أكدال.

وعلى هامش هذا المعرض، سيستفيد ما يناهز 120 طفلا وطفلة ينتمون إلى الحقل الجمعوي من يوم ثقافي ورحلة على متن قطار “البراق” نحو مدينة طنجة، حيث ستنطلق أول رحلة من هذا النوع لفائدة الأطفال اليتامى لجمعية العكاري.

ويبرز هذا المعرض الأعمال الفنية لحوالي خمسين رساما من المغرب، فلسطين، تونس، الجزائر، مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا وسوريا.

وبفضل مشاركتها في هذه المبادرة، سيتمكن أزيد من 120 تلميذة وتلميذ، تتراوح أعمارهم ما بين 7 و13 سنة، من زيارة هذا المعرض واكتشاف هذا الفن التاسع، تؤكد “ريضال” انخراطها المجتمعي في المجالات الكفيلة بتطوير الفن والثقافة.