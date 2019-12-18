شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن وسلوفينيا يبحثان مذكرة التفاهم بشأن نزع الالغام والان مع التفاصيل

اليمن وسلوفينيا يبحثان مذكرة التفاهم بشأن نزع الالغام الأربعاء 18 ديسمبر 2019 بحث سفير اليمن غير مقيم في دولة سلوفينيا هيثم شجاع الدين، مع مدير مركز تعزيز الامن الإنساني السلوفيني توماس لفرنشك، تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين اليمن والمركز وذلك من خلال اشراك المانحين لتمويل مشاريع المركز في اليمن في مجال نزع الالغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في اليمن واعادة تأهيل الاطفال والنساء المتضررين من الالغام.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن المسؤول السلوفيني عبر عن تطلع بلادة لمساعدة اليمن في مجال نزع الالغام واعادة تأهيل المتضررين منها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن وسلوفينيا يبحثان مذكرة التفاهم بشأن نزع الالغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.