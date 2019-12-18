شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش البوركيني يقضي على 4 عناصر إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

قضت القوات البوركينية على أربعة مسلحين وسيطرت على قاعدة تموين في منطقة بالهورو شمال البلاد. وجاء في بيان للجيش البوركيني أن قواته اكتشفت القاعدة المذكورة خلال دورية استكشاف ومراقبة في المنطقة الذكورة، وصادرت أسلحة ثقيلة وذخيرة ومتفجرات، كانت بداخلها فيما قضت على العناصر الأربعة الذين كانوا يحرسونها.

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