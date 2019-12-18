شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرو كربلاء يغلقون الشوارع والان نبدء بالتفاصيل
من جانبها أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن عدد المختطفين من الناشطين بلغ 48 مختطفا خلال الأسبوعين الماضيين.
من جانب آخر، أفادت مصادر أمنية أنه تم إعفاء اللواء أحمد زويني قائد شرطة كربلاء من منصبه وتعيين العميد صباح المسعودي قائدا لقيادة شرطة المحافظة على خلفية اغتيال ناشطين.
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