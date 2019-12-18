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متظاهرو كربلاء يغلقون الشوارع

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أغلق مئات المتظاهرين العراقيين أمس، الطرق المؤدية إلى محطة كهرباء وأبنية حكومية وشوارع وجسور رغم تطبيق إجراءات حظر التجوال في محافظة كربلاء جنوبي بغداد، فيما تتواصل التظاهرات في العاصمة والمحافظات الأخرى.

من جانبها أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن عدد المختطفين من الناشطين بلغ 48 مختطفا خلال الأسبوعين الماضيين.

من جانب آخر، أفادت مصادر أمنية أنه تم إعفاء اللواء أحمد زويني قائد شرطة كربلاء من منصبه وتعيين العميد صباح المسعودي قائدا لقيادة شرطة المحافظة على خلفية اغتيال ناشطين.

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