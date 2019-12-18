إسرائيل تعتقل 110 فلسطينيات في 2019

حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طالبة جامعية فلسطينية، اعتقلتها قبل أيام، للاعتقال الإداري، وسط تأكيد فلسطيني بارتفاع وتيرة الاعتقال الإداري في صفوف الفلسطينيات، إذ بلغ عدد المعتقلات 110 فلسطينيات خلال العام.

وقال اللواء قدري أبوبكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، الثلاثاء، إن عام 2019 شهد استهدافا واضحا للأسيرات بتحويلهن للاعتقال الإداري التعسفي، واعتقالهن بدون تهمة وبذريعة الملف السري.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية حولت، الثلاثاء، الأسيرة شذى حسن (20 عاما) من محافظة رام الله والبيرة، إلى الاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، ليرتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريا إلى 4 أسيرات.



وذكر أن الأسيرات هن آلاء البشير (23 عاما) من قلقيلية، وشروق البدن (25 عاما) من بيت لحم، وبشرى الطويل (26 عاما) من رام الله، بالإضافة إلى الأسيرة شذى حسن (20 عاما) من رام الله والتي اعتقلت في 12 ديسمبر/كانون الأول.

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وأكد أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوّلت محاكمها العسكرية إلى أداة سياسية لتعميق معاناة شعبنا وأسرانا، بغطاء من القضاء الإسرائيلي المتسق بشكل كلي مع جهاز المخابرات الإسرائيلية وضباط السجون للتفنن في انتهاك القانون الدولي من خلال محاكم صورية وشكلية لا تتبع أصول المحاكمات أصلا".





أقوال أبوبكر جاءت خلال زيارته والوفد المرافق له من الهيئة وطاقم برنامج عمالقة الصبر، للأسير المحرر علاء برهم من بلدة كفر قدوم بقضاء محافظة قلقيلية، بمناسبة تحرره بعد أن أمضى 12 عاماً في سجون الاحتلال.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني (جمعية أهلية)؛ فإن عدد الأسيرات في معتقلات الاحتلال وصل إلى 42 أسيرة، بينهن 38 أسيرة في معتقل "الدامون"، و4 أسيرات في معتقل "هشارون"، بينهن أسيرة قاصر وهي الأسيرة أفنان أبو سنينة (17 عاما) من محافظة الخليل.

وأكد النادي أن الاحتلال اعتقل منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 110 أسيرات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها 5 آلاف أسير منهم 200 طفل و250 معتقلا إداريا و700 أسير مريض.