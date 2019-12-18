شكرا لقرائتكم العراق.. البرلمان يصوت اليوم على قانون الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصدر أمني مقتل عنصر بالحشد الشعبي في هجوم مسلح ببغداد، ومن جهة أخرى أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي عن جدول أعمال جلسته التي من المقرر عقدها اليوم الأربعاء.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان صحافي، إن الجلسة ستتضمن التصويت على قانون الانتخابات لمجلس النواب، مضيفةً أن الجلسة تتضمن أيضا التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.

يستمر المتظاهرون العراقيون بالاعتصام في ساحة التحرير، رفضا لمرشح رئاسة الحكومة محمد السوداني، وللمطالبة برئيس يلبي ما وصفوه احتياجات الثورة التي بدأوها منذ أكثر من شهرين.

وبعد أنباء عن ترشيح تحالف البناء عضو ائتلاف دولة القانون قصي السهيل لرئاسة الحكومة العراقية، خرج متظاهرون في البصرة يرفضون المرشّح لرئاسة الوزراء السهيل، وأيّ مرشح آخر من الحكومة السابقة.