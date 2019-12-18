محلل سياسي: أميركا تحاول التدخل بالشأن العراقي وخاصة في المرحلة الحالية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد



رأى المحلل السياسي حسين الكناني، الثلاثاء، ان الجانب الأميركي يحاول التدخل بالشأن العراق وخاصة في المرحلة الحالية من اجل المجيء برئيس وزراء يلبي طموحاته، مبينا ان اميركا زادت من عدد قواتها داخل المنطقة الخضراء بحجة حماية سفارتها في بغداد.

وقال الكناني في تصريح ان الإدارة الأميركية تتدخل بشكل سافر في الشأن العراقي على الرغم من استقالة عبد المهدي من رئاسة الحكومة، اذ تواصل تدخلها من اجل تسمية شخصية جديدة تكون مقبولة اميركياً.

وأضاف ان القوات الأميركية دخلت المنطقة الخضراء يوم امس، لممارسة الضغط والحراك لتكون مخرجات الطبقة السياسية إزاء شخصية رئيس الوزراء المقبلة مطابقة لما تسعى اليه واشنطن.

وأوضح ان السفارة الأميركية في بغداد بداخلها اكثر من 18 الف موظف، وتعد اكبر سفارة في المنطقة، وبالتالي فأن ادخال القوات الأميركية الى الخضراء بأتي بحجة تأمين السفارة، على الرغم من ان الغاية مغايرة تماماً لذلك.