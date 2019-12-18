الدفاع الروسية: أخرجنا القوات الكردية من منطقة الحدود السورية التركية

أكدت ​وزارة الدفاع الروسية​ "أنها نفذت التزاماتها الخاصة بإخراج عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية من منطقة الحدود السورية التركية"، مشيرةً إلى أنه "تم سحب ​وحدات حماية الشعب الكردية​ إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود السورية التركية، بينما دخلت ​القوات​ السورية و​الشرطة العسكرية​ الروسية إلى منطقتي ​عين العرب​ و​الجزيرة​".

وأشارت إلى أن "تحرير أراض في منطقة شرق ​الفرات​ يؤدي إلى زيادة دائرة المهمات المنفذة من قبل وحدات الشرطة العسكرية الروسية، التي تقوم حاليا بدوريات في منطقتي عين العرب والجزيرة، كما تراقب الالتزام بنظام وقف ​إطلاق النار​ على طول حدود منطقة عملية نبع ​السلام​ التركية"، مشيرةً إلى أن "هذا الأمر تطلب إشراك وحدات إضافية من الشرطة العسكرية الروسية على أساس مؤقت".