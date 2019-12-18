مسؤول ايراني: الادارة الجهادية هي السبيل لمواجهة تهديدات الاعداء

أشار رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي إلى أنه "لا وجود للياس والتوقف والتباطؤ في الإدارة الجهادية"، لافتاً إلى أن "الادارة الجهادية هي السبيل الى مواجهة تهديدات الاعداء"، مضيفاً "نحن بحاجة إلى معرفة مكائد الأعداء وقال نحن نتعرض لتهديد واسع على امتداد ممتلكاتنا".
ولفت إلى أنه "لدينا قدر كبير من الموارد المادية والروحية والطاقات الشابة الكفوءة وتعمل الطاقات الجهادية في مختلف المجالات بالبلاد ، وهذه كلها تعد من طاقات البلاد"، مشيراً إلى أن "ايران تمتلك الكثير من النعم اليوم وهي تتعرض في نفس الوقت للتهديد ، وعلى سبيل المثال اننا نتعرض للتهديد ، في قطاعات الصناعة ، والزراعة ، والمناجم ، والنظام المصرفي والاقتصادي كما ان تهديدات الاعداء حتى تستهدف النظام الاجتماعي والثقافي والسياسي".
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