وزير الصناعة الايراني: الحظر الاميركي فشل في عرقلة مسارنا التنموي

أكد وزير الصناعة ال​ايران​ي رضا رحماني ان "الحظر الاميركي فشل في عرقلة المسار التنموي وفرص العمل في البلاد"، مشيراً إلى أن "انتاج البلاد على مختلف الصعد كالتعدين والعمل والتسويق وغيرها شهد نموا خلال الاشهر الثمانية الماضية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بفضل نشاطات القوى والكوادر الشبابية للبلاد".

ولفت إلى أن "ايران حققت نموا ملحوظا في قطاعات الصناعات الغذائية والبتروكيمياويات والاسمنت وغيرها خلال العام الجاري حيث تم تحقيق النجاح في احباط الحظر واعاقته عن التاثير السلبي وافشال هدف خفض كمية المنتجات في الاسواق"، مشيراً إلى أن "​وزارة الصناعة​ تعمل على تعزيز النهضة التي يقوم بها القطاع الصناعي في البلاد، ويتم حاليا انتاج جميع السلع التي يمكن تصنيعها محليا وقد تم استثمار نحو 10 مليارات ​دولار​ كانت قد خصصت للسلع المستوردة سابقا".

ونوه الى "وجود 20 الف ​سيارة​ صنعت محليا لكنها كانت تعاني من نقص بعض اجزاءها بسبب الحظر الا ان ​القطاع الخاص​ والصناعات الدفاعية ساهما في تأمين هذه الاجزاء حيث تم اكمال وتسويق 10 آلاف سيارة منها"، لافتاً إلى أن "السلع الايرانية المصدرة الى معظم البلدان شهدت ارتفاعا بنسبة 16 بالمئة على صعيد الوزن خلال العام الحالي".