مصادر مقربة من عين التينة للجريدة: بري حاول إقناع الحريري التخفيف من شروطه

لفتت مصادر مقربة من ​عين التينة​ لصحيفة "الجريدة" الكويتية إلى ان "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ حاول إقناع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ التخفيف من شروطه إذا كان فعلا راغباً في العودة إلى السراي، أو على الأقل تسمية أحد من قبله لترؤس ​الحكومة​ والتنازل كما الجميع لمصلحة البلد الذي شارف على الانهيار التام سياسيا وماليا، وباتت عملية إنقاذه شبه مستحيلة في حال التشدد في المواقف والشروط".

وأشارت إلى أن "بري استطلع رأي الحريري في إمكان ترك الخيار له في تسمية مجمل الوزراء المستقلين والاختصاصيين الذين يفترض توزيرهم، مقابل موافقته على أن تضم الحكومة العتيدة 4 وزراء سياسيين يمثلون ​الكتل النيابية​ الكبيرة من الوجوه والأسماء غير المستفزة، وانه في حال الموافقة يعمل بري على تسويق الأمر مع الجهات المعنية، خصوصا ​رئاسة الجمهورية​، لا سيما اذا تطلب ذلك دفع الاستشارات إلى الأمام، وإرجاءها أياما".