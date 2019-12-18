درويش عرض مع الراعي الواقع الاقتصادي والسياسي

زار النائب ​علي درويش​ ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ حيث تباحث الطرفان في الاوضاع اللبنانية المستجدة.

ولفت درويش إثر اللقاء إلى انه "وضعت نيافته في الواقع الخطر الذي وصلت إليه البلاد مستعرضاً معه مجموعة معطيات اقتصادية وسياسية وذلك ضمن لقاءاتنا الدائمة مع مقامه لما نراه فيه من مرجعية روحية لبنانية مركزية واهمية دور المرجعيات بالدفع نحو الاستقرار".

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