شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان": تلقينا 300 شكوى من المواطنين خلال شهرين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، إن اللجنة أحيل إليها ما يقرب من 300 شكوى من المواطنين منذ بدء دور الانعقاد الخامس فى شهر أكتوبر الماضى، وحتى الآن، أى خلال 75 يوما.

وأضاف "العادلى"، لـ"الخليج 365"، أن أغلب الشكاوى تتعلق بمشكلات عامة وخدمية، مثل مشكلة الصرف الصحى وعدم توصيله فى العديد من القرى، ومشكلات بشأن فواتير الكهرباء والمياه، ومطالب بمواجهة جشع التجار الذين يرفعون أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، وشكاوي من انتشار أكوام القمامة فى الشوارع والميادين، وشكاوى من المعاملة السيئة من بعض الموظفين فى المحليات مع المواطنين وسط بيروقراطية وروتين تعطل قضاء مصالح المواطنين، وغيرها من الشكاوى.

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وأشار همام العادلى، إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان تحيل هذه الشكاوى إلى الجهات المعنية في الحكومة من وزارات ومحافظات لفحصها واتخاذ اللازم بشأن الشكاوى التى يثبت صحتها، داعيا المواطنين إلى التفاعل مع منظومة الشكاوى فى مجلس النواب ممثل الشعب.